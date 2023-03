Samstagmittag wurde ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt von seinen Bekannten leblos in einer Wohnung im Bezirk Völkermarkt aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen. Da sich in der Wohnung Hinweise auf unbekannte Substanzen befanden und somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht auszuschließen war, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Obduktion des Leichnams angeordnet, die am 26. März durchgeführt wurde. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum. Eine toxikologische Untersuchung ergab, dass sich Spuren verschiedenster Suchtmittel im Körper des Toten befanden.