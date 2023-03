Jene drei Personen, die Anfang März in der Gemeinde Ruden verhaftet worden sind, müssen in der Justizanstalt Klagenfurt bleiben. Der Haftrichter sieht weiterhin Tatbegehungs- und Verdunklungsgefahr und hat am Montag die U-Haft bis 20. April verlängert, so Rechtsanwältin Claudia Egarter.