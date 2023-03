Zeit mit seinen liebsten Fellnasen verbringen, die Natur genießen, Rätsel lösen und dabei so richtig Spaß haben: So stellt sich vermutlich ein jeder Hundebesitzer einen idealen Tag mit seinem tierischen Wegbegleiter vor.

Krimi-Wanderungen für Hund und Herrchen bietet die zertifizierte Hundetrainerin Birgit Mertel (47) ab 4. April in Stein im Jauntal an.

Wie sie auf diese tierische Idee kam? "Krimi-Touren werden in Kärnten schon länger angeboten. Ich fand das Angebot sehr spannend, konnte aber im Bezirk Völkermarkt nichts Derartiges finden", erzählt Birgit Mertel, die kurzerhand Nägel mit Köpfen machte und ab 1. April offiziell den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wird. Mit ihrer kürzlich absolvierten Ausbildung zur Tierschutzqualifizierten Hundetrainerin will Mertel Vierbeinern und deren Besitzern, neben Einzel- und dem klassischen Welpen- und Junghundetraining, mit "Pfotentaps" auch ein abwechslungsreicheres Programm bieten.

Kriminalfälle in Stein im Jauntal

"Bei der zweieinhalbstündigen Krimi-Wanderung muss ein Kriminalfall gelöst werden, dessen Thema auch kindgerecht angepasst wird. Die Fälle variieren je nach Saison und Wanderung und führen durch verschiedene Waldstationen mit Parcours in Stein im Jauntal", sagt Mertel, die selbst Besitzerin von zwei Dalmatinern ist. Dabei müssen unter anderem Leberwurstfährten erschnüffelt werden und Besitzer müssen ihre Geschicklichkeit im Eierlauf beweisen – und das alles, um am Ende den Fall um das verlorene Huhn "Bertha" zu lösen. "Der Spaß und das gemeinsame Zeitverbringen, sollte dabei im Vordergrund stehen", sagt Mertl.