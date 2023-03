"Reparieren statt Wegwerfen" ist auch das Motto des zweiten Repair Cafés am 24. März, von 16 bis 19 Uhr, in Völkermarkt. Denn vieles wird heutzutage einfach weggeworfen, obwohl es repariert und wieder verwendet werden könnte. Beim "Repair Café", das in den Räumlichkeiten des Together Point Vereins in Völkermarkt stattfindet, stehen Experten ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Verfügung und geben eine Anleitung zur Reparatur defekter Gebrauchsgegenstände. Kleinere Reparaturen werden vor Ort durchgeführt. Die Kosten beschränken sich auf freiwillige Spenden.

Elektrogeräte und Handys

"Hauptsächlich werden Elektrokleingeräte, Handys oder Laptops zur Reparatur gebracht. Beim Repair Café stehen Experten von regionalen Firmen wie 'Setayesh IT-Service' aus Kühnsdorf oder eine Schneidermeisterin vom Bezirk zur Seite und versuchen, ihre Expertise einzubringen. Auch Personen, die beispielsweise in Pension sind und gerne Dinge reparieren, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen", erzählt Reinhard Schildberger, Initiator des "ReSouled"-Projektes.

Interessierte werden gebeten, ihr eigenes Werkzeug mitzubringen. Das Repair Café ist für all jene gedacht, die gemeinsam ein Zeichen gegen die vorherrschende Wegwerfgesellschaft setzen wollen "und gerne ein paar Euro für eine Reparatur zahlen, wenn das Gerät danach wieder funktioniert".