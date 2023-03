Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr brach in einem Abstellraum im ersten Stock eines Wohnhauses in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee ein Brand aus. Eine in eine Holzkiste weggeworfene Zigarette der 81-jährigen Bewohnerin entzündete das Innere der Kiste.

© KK/FF Peratschitzen

Die zum Brandort gerufene örtliche Feuerwehr konnte die brennende Holzkiste aus dem Wohnhaus ins Freie bringen und den Brand umgehend löschen. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz standen, neben der Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Peratschitzen, Stein im Jauntal und Eberndorf mit insgesamt sechs Fahrzeugen und ca. 30 Personen.