Der Goldschakal war ein großes Thema beim Bezirksjägertag, der am Freitag im Gasthaus Kuchling in Griffen stattfand. "Allein im Zeitraum Februar bis Anfang März dieses Jahres wurden im Bezirk vier Goldschakale erlegt", erklärt Bezirksjägermeister Franz Koschuttnigg. Wie weit verbreitet die Goldschakale im Bezirk schon sind, zeigen die verschiedenen Orte, an denen sie geschossen wurden: Bad Eisenkappel/Železna kapla-Bela, Bleiburg/Pliberk und Eberndorf/Dobrla vas. "Hinzu kommen Sichtungen und Bilder aus Fotofallen", ergänzt Koschuttnigg. Goldschakale, die von ihrer Größe und Kraft her zwischen Fuchs und Wolf anzusiedeln sind, stellen eine Gefahr für das Nieder- und Rehwild dar und stellen die Jägerschaft vor neue Herausforderungen. Erlegt werden können sie von 1. Oktober bis 15. März.