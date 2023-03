Am Wochenende herrschte beim 157. Josefimarkt ausgelassenes Treiben. Laut Schätzungen der Polizei sollen rund 18.000 Besucher den Traditionsmarkt besucht haben, der heuer vom 17. bis 19. März über die Bühne ging. "Wir sind sehr zufrieden über den Verlauf", zieht Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft Eberndorf, Bilanz. Er ist seit zwölf Jahren dafür verantwortlich, dass beim Josefimarkt alles funktioniert und jeder Händler einen Platz zugewiesen bekommt. Keine einfache Aufgabe, denn: Allein in diesem Jahr waren rund 140 Fieranten und Aussteller vertreten. "Um die Weihnachtszeit kommen bereits die ersten Anmeldungen für den Markt herein", sagt Prosen.