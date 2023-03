"Ohne Schaumrollen und riesigen Krapfen gehen wir heute nicht Hause", sagt Daniela Hribar. Die Bad Eisenkapplerin bahnt sich gerade mit Ehemann Konrad, ihren beiden Kindern Constantin und Sara sowie Großmutter Cvetkar ihren Weg durch das Getümmel am Josefimarkt. "Eine Runde am Markt gehört einfach dazu. Die Kinder dürfen sich dabei auch immer etwas aussuchen", meint Daniela Hribar. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen sind schon am Samstagvormittag bereits zahlreiche Besucher in Eberndorf unterwegs.