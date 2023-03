Claudia Koletnik wagt sich in ihrer Heimat in eine derzeit noch männerdominierte Einsatzorganisation. Sie ist die erste Frau in der Freiwilligen Feuerwehr Rinkenberg. Ihr Probejahr hat sie erfolgreich absolviert, vor Kurzem wurde sie angelobt. "Mein 14 Jahre alter Sohn ist bei der Jugend. Das hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt auch dazu gegangen bin", verrät die alleinerziehende Mutter und Einzelhandelskauffrau. Ihre ersten Einsätze verliefen gut.