Die ersten Testläufe mit Ausschnitten aus ihrem neuen Programm haben sie, unter anderem in Villach, bereits erfolgreich hinter sich gebracht, nun steht am Montag, 20. März, die Premiere in Wien an: Die Kabarett-Zwillinge "RaDeschnig" stellen im Kabarett Niedermair ihr mittlerweile sechstes Bühnenprogramm mit dem Titel "Säulenheilig" vor. Darin arbeiten die aus Völkermarkt stammenden Geschwister Birgit und Nicole Radeschnig die Pandemiezeit auf. "Es ist wohl unser aktuellstes Programm, das sehr gut in die Zeit passt", sagt Birgit Radeschnig. Es gehe um Heldentum, große Krisen, das Zerreden von Themen und Ohnmachtsgefühle. "Wir hinterfragen auch die Systemrelevanz unseres eigenen Berufs", ergänzt Nicole Radeschnig.