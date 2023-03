Völkermarkt hat 201 Gemeindewohnungen. Weitere 848 Genossenschaftswohnungen kann die Stadt an Wohnungssuchende vergeben. Doch damit sei der hohe Bedarf an leistbaren Mietwohnungen in der Bezirkshauptstadt nicht zu stillen. "Es kommen täglich neue Wohnungsansuchen herein. Nicht nur Völkermarkter bewerben sich für eine Wohnung, sondern auch Menschen aus anderen Gemeinden des Bezirkes. Sogar Klagenfurter suchen bei uns Wohnungen", berichtet Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ).