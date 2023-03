Die Völkermarkter Kulinarikwirte laden auf Initiative des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt auch heuer wieder zur kulinarischen Reise unter dem Motto "Vom Markt zum Wirt" ein. Dabei bietet an einem Wochenende zwischen März und Juni je ein Gasthaus besondere regionale Schmankerln an (Details siehe Info-Box). Der Auftakt fand am 15. März im Gasthof Karawankenblick statt. Das Team um Wirt Heinz Esterl startet von 17. bis 19. März mit "Vom Markt zum Wirt" und hat Angusrind, Kärntner Schwein und Laxn auf der Speisekarte sehen.