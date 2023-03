Es ist eines der grausamsten und ungewöhnlichsten Verbrechen der jüngeren Kärntner Kriminalgeschichte: Vor über 14 Jahren wurde die Italienerin Anna Todde im Stadtwald von Völkermarkt geschlagen, gewürgt und erschossen. Um seine Spuren zu beseitigen, zündete der Täter den Leichnam der Frau auch noch mithilfe von Benzin an. Kriminalisten sprechen in so einem Fall von "Übertötung". Im Vorjahr wurde mittels DNA-Treffer der letzte Liebhaber der damals 49 Jahre alten Frau identifiziert. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Mordanklage gegen den gebürtigen Marokkaner erhoben.