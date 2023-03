Noch liegt er unter der fahlen Märzsonne im Dornröschenschlaf, doch in wenigen Monaten soll der neue Bahnhof in Kühnsdorf seiner offiziellen Bestimmung übergeben werden. Im kommenden Dezember wird die Strecke der Koralmbahn in Kärnten fertiggestellt sein. Eine durchgehende Verbindung nach Graz soll es dann ab dem Jahr 2025 geben. Welche Züge in Kühnsdorf künftig halten, steht allerdings noch in den Sternen. Die Diskussion darüber, die seit Jahren schwelt, ist nun um ein pikantes Detail reicher. Denn die Bahnsteige sollen sich für neue IC-Züge, die von den ÖBB bereits bestellt wurden, als zu kurz erweisen – um 60 Meter!