Bei der 95. Oscarverleihung in Los Angeles erhielt der Kurzfilm „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ als bester animierter Kurzfilm einen Oscar. „Ich fühle mich sehr geehrt, an diesem speziellen Projekt als Cutter mitgewirkt zu haben“, sagt der Kärntner Daniel Budin, der seit 2004 mit seiner Freundin Lilly und Sohn Jani in Peckham, im Südosten von London, lebt.