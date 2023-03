In dunkelblauer Einsatzbekleidung mit leuchtend gelbem Helm meldete sich kürzlich der Völkermarkter Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) in einem Video auf Instagram zu Wort. "Ich möchte ein bisschen Einblick in das Feuerwehrwesen bekommen, deshalb bin ich beim Grundausbildungslehrgang dabei. Es war nicht nur äußerst interessant, sondern es hat auch wirklich Spaß gemacht", berichtet Lakounigg, der seit dem Vorjahr als Probefeuerwehrmann aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Völkermarkt ist.