"Fastlane" (zu Deutsch: Überholspur) nennt sich die erste unbemannte Tankstelle der OMV in Kärnten direkt vor der Auffahrt auf die Südautobahn (A2) bei Völkermarkt-Ost. Seit Jahresbeginn können Autofahrer auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Areal gegenüber des Interkommunalen Gewerbeparkes (IGP) rund um die Uhr Diesel- und Bezinprodukte der Standard- und Premiumklasse tanken. In den nächsten Wochen sollen auch die Schnellladestationen für E-Fahrzeuge eröffnet werden.

Speziell um den E-Kunden die Wartezeit zu verkürzen, bietet das angeschlossene Start-up-Unternehmen "BistroBox" auch erstmals in Kärnten rund um die Uhr Speisen und Getränke an. Sowohl der Tankvorgang, als auch der Konsum in der BistroBox werden über Touchscreens abgewickelt, bezahlt wird per Karte oder mit dem Handy. Das Sortiment des Partnerbetriebes der OMV umfasst über 100 Produkte zum Sofortverzehr – darunter auch warme Pizzen.