Zu einem tödlichen Tourenski-Unfall kam es in Feistritz ob Bleiburg: Am Sonntag stiegen zwei 48-jährige slowenische Staatsbürger von der slowenischen Seite des Rischberges mit Tourenskiern auf den Kordeschkopf auf. In weiterer Folge fuhren sie mit den Skiern in Richtung Griwankar ab. Gegen 17.45 Uhr löste sich beim vorausfahrenden Skifahrer bei der Einfahrt in das Griwankar, Gemeinde Feistritz ob Bleiburg, eine Ski-Bindung. Dadurch fiel er zu Boden und stürzte in weiterer Folge rund 300 Meter über steiles, teilweise felsiges Gelände ab. Erst im flacheren Teil blieb der Skifahrer liegen.

Alarm geschlagen

Der zweite Skifahrer fuhr sofort zum Verunfallten ab und setzte mittels Mobiltelefon die Rettungskette in Gang. Der Erstkontakt mit dem Tourengeher erfolgte durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C 11. Bei dem Verunfallten konnte der Notarzt jedoch nur mehr den Tod feststellen.

Der zweite Tourengeher blieb unverletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und zu einem Parkplatz geflogen.

Wegen der einsetzenden Dunkelheit war die Bergung des tödlich verunglückten Tourengehers nicht mehr möglich. Die Bergung und weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden am Montag durchgeführt.