In Eberndorf/Dobrla vas machen sich die ersten Vorboten des 157. Josefimarkts, der heuer von 17. bis 19. März über die Bühne geht, bemerkbar. Am Zaun des Pfarrhofs etwa hängt bereits das Transparent mit Hinweis auf das "Jesus-Café", das für seine Cremeschnitten bekannt ist. Auf der Freifläche vor der Firma Schippel ist schon das große Zelt von Pawalder-Events aufgebaut, in dem am Wochenende unter anderem Meilenstein und "Egon7" aufspielen werden.