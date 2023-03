Mitte Mai des Vorjahres schloss Rachele Bortolot (41) das "Dolce Vita" am Hauptplatz in Völkermarkt. Fünf Jahre lang betrieb sie dort mit ihrer aus Venetien stammenden Familie ein Eiscafé. Nach dem Auslaufen des befristeten Mietvertrages zog es Bortolot in Richtung Klopeiner See. Am 17. März eröffnet sie nun an der Ostuferstraße 6 in Unterburg in St. Kanzian die "Gelateria Veneta" neu. "Der neue Eissalon ist um einiges kleiner als der alte", erzählt Bortolot, die auf rund 50 Sitzplätze verweist. Die knapp 60 Quadratmeter große Terrasse liegt am Römerweg an der Promenade.