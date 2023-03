Die Gerüchte hielten sich seit der Bluttat hartnäckig. Jetzt scheinen sie sich zu bestätigen. Der oder die Mörder einer Pensionistin (62) aus Edling dürften aus der eigenen Familie kommen. Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt hat jedenfalls drei Männer aus dem Umfeld der 62-Jährigen im Visier. Sie gelten als Tatverdächtige, so StA-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse gegenüber dem ORF Kärnten.

Hinweise sowie Spuren am Tatort und an der Leiche der Frau haben die Ermittler zu den Verdächtigen geführt. Jetzt werden weitere Spuren ausgewertet und Einvernahmen geführt. Für die Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Die Kärntnerin wurde in der Nacht von 7. auf 8. Februar nach dem Besuch bei einem Bekannten entweder mit Fäusten oder einem, noch unbekannten, Gegenstand geschlagen. Danach ist sie vor der Aufbahrungshalle in Edling verletzt zu Boden gegangen (bewusstlos oder bewegungsunfähig) und der Täter hat sein Opfer einfach liegen lassen. Die 62-Jährige hatte keine Überlebenschance. Bei Temperaturen von etwa Minus 15 Grad ist sie erfroren. Ein Mädchen hat auf dem Weg zur Bushaltestelle dann am Morgen die schreckliche Entdeckung gemacht und die Leiche gefunden.

Kein zufälliges Opfer

Für Ermittler war von Anfang an sehr wahrscheinlich, dass sich Täter und Opfer gekannt haben. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit gering gewesen, dass die 62-Jährige "zufällig" Opfer einer Gewalttat geworden ist und der Täter von "auswärts" kommt. Zu abgelegen und speziell sei der Tatort, die Aufbahrungshalle in Edling.