Dienstag gegen 11:30 Uhr lenkte eine 50-jährige Kraftfahrerin aus Tschechien ihre Sattelzugmaschine samt Anhänger, beladen mit 24 Tonnen flüssige Schwefelsäure, auf der Loibacher Landesstraße (L 133). Sie kam von Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) über Loibach und fuhr in Richtung des Grenzüberganges Raunjak nach Slowenien. Trotz beschildertem Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen setzte die Kraftfahrerin die Fahrt in Richtung Grenze fort.

In einer steil nach links ansteigenden Spitzkehre kam die Maschine an die Grenzen ihrer Zugkraft und das Fahrzeug knickte im spitzen Winkel zusammen. Eine Weiterfahrt aus eigener Kraft war nicht mehr möglich. Die gesamte Straße war blockiert und die Polizei musste eine Totalsperre der L 133 veranlassen. Es bestand Gefahr im Verzug, denn das Fahrzeug drohte, mitsamt der gefährlichen Ladung, seitlich abzurutschen. Ein Bergungsunternehmen musste mit der Sicherung und Bergung beauftragt werden. Dieses rückte mit schwerem Gerät an und das Fahrzeug konnte befreit werden.

© KK/Polizei

Im Einsatz standen neben den Mitarbeitern des Bergungsunternehmens mehrere Polizeistreifen sowie die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lavamünd, die den Straßenzug für die Dauer der Arbeiten absicherte.