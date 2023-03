Am 14. und 15. Juli findet wieder das Acoustic Lakeside Festival am Sonnegger See statt. Das Kartenkontingent wurde von 1100 Besuchern am ersten Festival nach der Corona-Pause auf 2300 Tickets aufgestockt. Warum wollt Ihr wieder größer werden?

Sara Pleschounig: Wir wollten 2022 nach dreijähriger Pause wieder klein anfangen, was letztes Jahr auch super war, um den Verein langsam wieder aus dem Winterschlaf zu wecken. Um aber weiterhin unserem Anspruch von einem qualitativ hochwertigen Programm mit dazu notwendiger Infrastruktur aufrechtzuerhalten, haben wir die Kapazität wieder erhöht, um auch alle Kosten decken zu können. Trotzdem bleibt es unser gemütliches Festival am See – das Gelände bietet für diese Besucher-Anzahl auf jeden Fall genügend Platz.