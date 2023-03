"Ein historischer Tag", kommentierte Vladimir Smrtnik, einer der Brüder des Vizebürgermeisters von Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, Franz Josef Smrtnik, das Abschneiden von Gerhard Köfers Team Kärnten bei der Landtagswahl am Wahlsonntag auf seiner Facebookseite. Der Kärntner Slowene Franz Josef Smrtnik ging im Wahlkreis 2 (Bezirke St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt) hinter dem St. Georgener Bürgermeister Karl Markut für Köfers Liste ins Rennen. Mit 10,1 Prozent der Stimmen (plus 4,42 Prozent) sicherte sich die Liste insgesamt fünf Mandate (plus zwei Mandate). Im Bezirk Völkermarkt erreichte das Team Kärnten 8,66 Prozent der Stimmen - ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zur Landtagswahl 2018.