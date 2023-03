Seit 20 Jahren führt Isabella Rodler in Völkermarkt ihr Unternehmen "Isabella Floristik" am Rot Kreuz-Platz 1. Nun übernimmt sie die Funktion als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Völkermarkt. Mit ihrer neuen Aufgabe tritt die Floristin in die Fußstapfen von Designerin Trixi Stornig, die die Funktion nach mehr als 13 Jahren an Rodler abgibt.