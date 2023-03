Die Kärntner Polizei hat in der Gemeinde Ruden im Bezirk Völkermarkt ein ungewöhnlich großes, illegales Waffenlager gefunden. Eine Hausdurchsuchung war am Donnerstag noch im Gang, bestätigt die Exekutive der Kleinen Zeitung. Drei Bewohner des Hauses, ein 29-jähriger Österreicher und zwei Briten (67 und 69 Jahre alt), wurden festgenommen. Ein dritter britischer Staatsbürger soll auch involviert sein. Er wird derzeit noch befragt, so Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. "Aktuell gibt es keinen Hinweis auf einen staatsschutzrelevanten Hintergrund."

Waffen im ganzen Haus

Aufgeflogen war das Waffenlager am vergangenen Samstag. Wegen eines medizinischen Notfalls gab es einen Rettungseinsatz in einem Haus in der Ortschaft Kleindiex. Den Einsatzkräften fielen die vielen Waffen im ganzen Haus auf, sie verständigten die Polizei. Beamte der örtlichen Polizeiinspektion stellten daraufhin eine größere Anzahl von registrierten und nicht registrierten Waffen samt Munition in dem Haus sicher.

Unmengen Munition

Danach beantragte die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung, die seit Mittwoch läuft. Dabei wurden weitere Waffen sichergestellt, außerdem "undefinierte Substanzen", so die Polizei. "Ob es sich um Sprengstoff ist noch unklar", sagt Dionisio. Gerüchten zufolge soll es um TNT handeln. Das kann der LPD-Sprecher allerdings weder bestätigen noch dementieren. Untersuchungen laufen. Nach ersten Informationen sollen 60 bis 70 Schusswaffen sowie zigtausende Schuss Munition in dem Haus sichergestellt worden sein.

Gebäude gesperrt

Ein sprengstoffkundiger Beamter sowie der Landeschemiker wurden zur Durchsuchung des Anwesens hinzugezogen. Aus Gründen des Eigenschutzes erfolge die Durchsuchung langsam, hieß es von der Polizei. Die Bezirkshauptmannschaft hat das Gebäude behördlich gesperrt.