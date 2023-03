Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März in das Wohnhaus einer 61-jährigen Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ein. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt, indem das Küchenfenster aufgezwängt und in weiterer Folge ausgehebelt wurde. Die Diebe durchsuchten das gesamte Wohnhaus – offensichtlich nach Bargeld.