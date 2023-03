"Die Dealer werden immer jünger. Sie fangen mit 14 oder sogar schon früher an", verrät ein ehemaliges Mitglied der Völkermarkter Suchtgiftgruppe, die aus Sicherheitsgründen ihre Identität schützt und verdeckt ermittelt. "Die Ermittlungen laufen heute hauptsächlich über das Internet oder über Telefonüberwachungen. Ein umfangreiches IT-Wissen ist mittlerweile notwendig, da die Datenträger selbst ausgewertet werden müssen", gibt der Ermittler einen kleinen Einblick in die Arbeit. Während den Ermittlungen tauchen teilweise auch weitere Verbrechen auf, wie pornografisches Material oder Waffenfunde. "Wir sind im engen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, arbeiten mit vielen Spezialisten zusammen. Was leider nicht immer so funktioniert, da alle sehr ausgelastet sind."