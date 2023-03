Die gemeinnützige Soziale Dienstleistungs-GmbH "autArK" eröffnete im Auftrag der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 und in Zusammenarbeit mit dem Kärntner Siedlungswerk das neue Wohnprojekt in Griffen. Spatenstich für das Projekt war im März 2021, die Übergabe der fertigen Einheiten erfolgte im November 2022. Kürzlich traf man sich in der Rudner Straße 23 zur großen Schlüsselübergabe, um den neuen Wohnverbund zu eröffnen.