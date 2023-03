Beim Faschingsumzug am Dienstag, 21. Februar, waren die Straßen in der Völkermarkter Innenstadt voll mit einem Mix aus Konfetti, Luftschlangen und sonstiger Faschingsdeko aus Kunststoff. "Eine Woche danach sind die Reste des Faschingsumzuges in der Nähe des Postplatzls noch immer sichtbar", ärgert sich Siegfried Wobak. Dem Völkermarkter, der sich an die Kleine Zeitung wandte, stach vor allem der noch sieben Tage nach dem Umzug herumliegende Müll neben der Wohnanlage ins Auge. "Dort befindet sich eine Bank, von der man zu den Karawanken blickt. Aber es gibt weit und breit keinen Müllkübel", sagt Wobak, der sich generell mehr öffentliche Müllgefäße in der Bezirkshauptstadt wünschen würde.