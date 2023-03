Seit März 2021 führte der Bleiburger Oliver Wauch (41) "Oli’s Bikewerkstatt" in Einersdorf/Nonča vas neben seinem Hauptberuf bei BMTS. Nun macht er sein zweites Standbein zu seinem Haupterwerb. Mit 1. März 2023 hat sich Wauch selbstständig gemacht. Mit seiner Werkstatt ist er im selben Gebäude, das sich direkt beim Kreisverkehr in Einersdorf befindet, in ein größeres Geschäftslokal gezogen und bietet jetzt statt wie bisher auf 50 auf rund 120 Quadratmetern alles rund ums Fahrrad an. "Ich habe mein Angebot vergrößert, früher habe ich neben Reparaturen nur eine kleine Anzahl von Fahrrädern und Scootern verkauft", erklärt Wauch. Jetzt umfasst sein Angebot eine Vielzahl an Fahrrädern, E-Bikes, Zubehör und Ersatzteilen. Weiterhin repariert und serviciert er alle Fahrradmarken.

Die offizielle Eröffnung des neuen Geschäfts findet am 25. März statt, doch eingekauft werden kann ab sofort. "Ich habe bereits geöffnet", sagt Wauch.