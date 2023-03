Im Rahmen der Häuslbauermesse in Klagenfurt fand am vergangenen Wochenende der Landeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker statt. Sieben Lehrlinge aus fast ganz Kärnten waren für den Bewerb angemeldet, fünf traten an. Der Sieg ging schließlich an Daniela Haiden (26), die in der Firma von Maler-Innungsmeister Rudolf Bredschneider in Bleiburg/Pliberk, ihren Beruf erlernt. "Ich war vorher als gelernte Tierpflegerin tätig, die Malerlehre absolviere ich im zweiten Bildungsweg über die Kärntner Arbeitsstiftung", erzählt die Bleiburgerin. Die Abschlussprüfung steht im Sommer an.