Jedes Jahr werden in der fünften Jahreszeit im Zuge des Kinderfaschings der Freiwilligen Feuerwehr Altendorf in Sittersdorf knapp einhundert Luftballons steigen gelassen. Auch heuer flogen am 18. Februar zahlreiche rote, grüne, blaue, pinke und gelbe Ballons, gefüllt mit Helium und einem angehängten Zettel, mit je einem Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr Altendorf, in verschiedenste Himmelsrichtungen.