Der Mord an einer ihrer Bewohnerinnen (62) erschüttert nach wie vor die Menschen in Eberndorf: "Diese Gewalttat ist an sich schrecklich und tragisch", sagt Wolfgang Stefitz, Bürgermeister der Südkärntner Gemeinde. "Die Ungewissheit, nicht zu wissen, wer der Mörder ist, belastet viele zusätzlich." Auch wenn die Leute über die Tat nicht mehr öffentlich sprechen wollen, sei klar, dass der Vorfall viele beschäftige, so Stefitz: "Ruhe könnte es erst geben, wenn der Täter gefunden ist. Dann können wir beginnen, mit der Sache abzuschließen."