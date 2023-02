Wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges, am 24. April 1945, fand am Peršmanhof in Bad Eisenkappel ein schreckliches Kriegsverbrechen statt: Vier Erwachsene und sieben Kinder der Familien Sadovnik und Kogoj wurden von Angehörigen des SS-Polizeiregiments 13 ermordet. Zwei Töchter der Bauernfamilie, Ana und Amalia Sadovnik, wurden schwer verletzt von den Tätern für tot gehalten. Erst einen Tag später wurden sie inmitten der Verstorbenen gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Landeshauptmann Peter Kaiser verlieh nun Amalia Sadovnik im Gemeindeamt Eisenkappel-Vellach das Ehrenzeichen des Landes Kärnten stellvertretend für alle Opfer aus der Peršmanfamilie.