Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt und sein 82-jähriger Vater waren am Freitagnachmittag in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Völkermarkt mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Gegen 16:45 Uhr fällte der 60-Jährige einen Baum. Dieser traf jedoch seinen Vater, der in rund 30 Metern Entfernung von einem Forstanhänger Holz ablud.

Der 82-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.