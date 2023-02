"Ich möchte einmal Profi werden. So wie mein Papa", sagt die elfjährige Trisha Zec vom Askö St. Michael ob Bleiburg selbstbewusst. Die junge Fußballerin trainiert mit ihren zwischen elf und 13 Jahre alten Kolleginnen im Ausbildungszentrum (AZ) Südkärnten und viele haben ähnliche Ziele wie sie. Einige sind wie Zec auch "familiär vorbelastet", was den Fußballsport betrifft. "In meiner Familie haben schon mein Papa und mein Opa Fußball gespielt", erklärt etwa Xenia Woschitz (11) vom SAK. Mädchen sind zunehmend vom Fußballspiel begeistert, folglich erfährt der Sport einen regen Zulauf, doch im Vergleich zu den Burschen sind Mädchen noch immer eine kleine Minderheit auf dem Fußballplatz.