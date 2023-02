Ab September 2023 wagt sich Semtainment an eine neue Location. Zwei Konzerte sind fixiert. Diese sollen in der Vor- und Nachsaison über die Bühne gehen, da der "Badebetrieb nicht gestört werden soll". "Das Interesse ist groß, der Kartenverkauf läuft gut an", verrät Semtainment-Chef Thomas Semmler. Für den ersten Probelauf würden zwei Konzerte ausreichen. "2024 wollen wir vier Konzerte abhalten. Zwei im Juni und zwei im September", sagt Semmler. Vor Weihnachten werden diese präsentiert. Gespräche mit Künstlern werden bereits geführt.

Bei der neuen Location handelt es sich um den Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Dort ging im Juli 2022 auch wieder das Acoustic Lakeside Festival über die Bühne. "Die Gemeinde ist an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir etwas machen möchten. Und nachdem wir nach einem See gesucht haben, hat das gut gepasst", sagt Semmler.

Das erste Konzert am Sonnegger See findet am 22. September 2023 statt - unter dem Motto "Back to the 90s". Stars wie Haddaway, Mr. President, Dr. Alban, Rednex oder Snap werden auf der Bühne stehen und präsentieren ihre Hits aus den 90er-Jahren.

Am 23. September folgt dann das nächste Konzert, auftreten werden "Die Seer". Der Kartenverkauf für beide Konzerte ist bereits angelaufen. Tickets gibt es auf Ö-Ticket für "Die Seer" hier und für "90-er Party" hier.