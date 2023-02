Elfriede Kulterer ist am 22. Februar im 87. Lebensjahr verstorben. Als geborene Motschnig erblickte sie am 12. Juni 1936 das Licht der Welt.

Nach einer Schneiderlehre bei der Firma "Sowinek" in Völkermarkt war sie über fünf Jahre im Privathaushalt der Firma "Anton Sodia", einer Büchsenmacher-Werkstätte in Ferlach, beschäftigt. Aufgrund ihrer Kochkünste wurde Kulterer von einem Kunden der Firma "Sodia", einem Großindustriellen aus Krefeld, nach Deutschland abgeworben, wo sie vier Jahre lang lebte. Wegen einer Anstellung als Annonceuse siedelte sie in das Kleinwalsertal nach Voralberg in das "Ifen Hotel", heute ein Fünfsternehotel.