Am 24. Februar 2022 begann Russlands Krieg gegen die Ukraine. Genau an diesem Tag ist Irina Sylenko (36) mit ihren Kindern Whdan (9) und Maxim (3) und ihrer Mutter Ksenia Korotkova (63) aus ihrer Heimat Kiew geflohen. "Es kam alles zum Erliegen. Es wurde geschossen, wir haben einen Tag lang gebraucht, um mit unserem Auto aus Kiew zu kommen", erinnert sich Irina Sylenko. Russischen Soldaten begegnete sie nicht, kontrolliert wurde sie dennoch von ukrainischen Soldaten. "Es wurde jeder überprüft. Es war furchtbar. Hinter mir saßen meine Kinder, als uns Soldaten mit Kalaschnikow in der Hand angehalten haben." Ungefähr 600 Kilometer von Kiew entfernt fand die Familie für knapp einen Monat Zuflucht im Westen der Ukraine. Danach fuhr sie nach Klagenfurt und zog am 22. März 2022 in einer Unterkunft in St. Primus/Št. Primož in der Gemeinde St. Kanzian ein.