"Ich verzichte auf nichts, schon gar nicht auf Kaffee"

Für Schauspielerin Tanja Raunig aus Haimburg bei Völkermarkt ändert sich mit dem heutigen Aschermittwoch nichts. "Ich faste nicht. Das ist für mich kein Thema", sagt die 33-Jährige, bekannt auch als Harald Krassnitzers "Tatort"-Tochter und "Walking on Sunshine"-Praktikantin, die in Teil zwei der "Häschenschule" dem Hasenmädchen Emmi ihre Kärntner Dialektstimme leiht. Vor allem am frühen Morgen brauche die gefragte Schauspielerin etwas ganz dringend – und das beinahe täglich. "Ich trinke gerne einen Kaffee. Ohne ihn würde ich morgens einfach nicht in die Gänge kommen", verrät Raunig ganz offen.