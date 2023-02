Mit Katrin Korak-Kohl eröffnet am 1. März eine neue Rechtsanwältin in der Bezirkshauptstadt Völkermarkt eine Kanzlei. "Nach langjähriger Berufserfahrung als angestellte Rechtsanwältin in Wien und Kärnten habe ich mich dazu entschlossen, meine Klientinnen und Klienten in Zukunft in meiner eigenen Rechtsanwaltskanzlei zu betreuen", berichtet Katrin Korak-Kohl. Die Kanzlei der 39-Jährigen, die ihr Jus-Studium in Graz und Wien absolviert hat, befindet sich im ersten Stock des "City Towers" in der Münzgasse 21 (ehemaliges Hotel Krone). Zu den Kernkompetenzen der Völkermarkterin mit einem umfassenden Erfahrungsspektrum zählen etwa Vermögensnachfolge, Vertragsrecht sowie Scheidungen. Als Autorin für einen juristischen Fachverlag verfasst sie außerdem regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen im Bereich des Erbrechts.

Korak-Kohl ist aktuell übrigens unter insgesamt neun Rechtsanwälten erst die zweite Rechtsanwältin im Bezirk Völkermarkt. "Dadurch steigt der Frauenanteil auf rund 20 Prozent und entspricht dem Durchschnitt in Kärnten", weiß Kammeramtsdirektorin Susanne Laggner-Primosch.