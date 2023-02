Ein 16-jähriger Schüler aus Bleiburg stahl am Sonntag gegen 14.56 Uhr in einem unbeobachteten Moment am Bahnhof Kühnsdorf die Aktentasche eines vietnamesischen Staatsangehörigen, der am Bahnhof einen Zwischenstopp einlegte. Der Diebstahl wurde von einem Rumänen wahrgenommen, der zu dieser Zeit gerade auf den Anschlussbus nach Völkermarkt wartete.

Der Zeuge verfolgte den Täter zu Fuß bis er im Zuge der Fahndung von der Streife Eberndorf 1 im Nahbereich des Bahnhofes wahrgenommen werden konnte. Die Beamten forderten ihn lautstark auf, stehen zu bleiben, der Täter flüchtete jedoch weiter. Um die rechtmäßige Festnahme zu erzwingen, wurden vom Beamten insgesamt drei Schreckschüsse in das lockere Erdreich zwischen den Gleisen abgegeben. Erst nach dem dritten Schreckschuss blieb der Täter stehen und konnte mittels Körperkraft festgenommen werden. Der Schüler war sofort geständig und gab an, die Tasche und das gestohlene Geld weggeworfen zu haben. Die Geldscheine konnten trotz sofortiger Absuche durch die Beamten und eines Diensthundes jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.