"Seit ich gehen kann, bin ich schon beim Haimburger Musikverein und habe den Verein bei Auftritten ganz vorne begleitet. Das sind sicher schon 32 Jahre", verrät Sabrina Dobrounig. Gleich lange war auch Maximilian Krall Obmann des Vereins. Nun übernimmt die heute 34-Jährige sein Amt.

Den Verein selbst bezeichnet die neue Obfrau als ihre "Wahlfamilie". "Wir lachen miteinander und arbeiten zusammen. Jeder ist füreinander da. Ich möchte niemanden davon missen", sagt Dobrounig, selbstständige Fußpflegerin und Permanent Make-up-Artistin.

Sabrina Dobrounig mit ihrem Vorgänger Maximilian Krall © KK

Vor Konzert, Hochzeit

Mit sechs Jahren entdeckte Dobrounig ihre Leidenschaft für das Saxofon. Dem Instrument ist sie bis heute auch treu geblieben. Die Mutter einer dreijährigen Tochter lebt in Oschenitzen in Völkermarkt und hat schon vor zwei Jahren die Stabführung im Verein übernommen. Am 8. Juli steht das nächste Konzert an, einen Monat davor schreitet Dobrounig aber noch vor den Traualtar.

Um dem Stress etwas entgegenzuwirken, betreibt Dobrounig gerne Sport - genau genommen "CrossFit". "Bei Musik schaffe ich es aber nach wie vor am besten runterzukommen", sagt Dobrounig.