Wo kommen die Tomaten in unseren Supermärkten im Winter eigentlich her? Dieser Frage gehen Irina Schaltegger (30) und Dominik Prikoszovits (26) von der Selbstversorgungs-Hofgemeinschaft in Hart bei Eberndorf derzeit im Rahmen ihres Projektes "Free Sugo" in der südspanischen Provinz Almeria nach. "Im Südosten der Region gibt es zwei Gewächshauskonglomerate, eines um Campohermoso und eines um El Ejido. Diese Felder voller Gewächshäuser sind so groß, dass man sie vom All aus sehen kann. Ein weißes Plastikmeer", schildert Schaltegger, die davor bereits zwei Mal mit dem Rad in der Gegend unterwegs war, und ergänzt: "Hier wachsen im Winter Tomaten, Gurken, Zucchini und Paprika für den ganzen Kontinent, deswegen nennt man es auch 'das größte Gewächshaus Europas'. Im Endeffekt sind es aber viele Tausend einzelne Gewächshäuser, die von zahlreichen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen betrieben werden."