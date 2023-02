Bereits im Vorjahr erließ die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt ein Fahrverbot in beiden Richtungen für den Verbindungsweg Heiligengraber Straße in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk. Diese Gemeindestraße verbindet die B 81 Bleiburger Straße etwa auf Höhe des Buschenschankes Fleiss mit der B 80a Lippitzbacher Straße auf Höhe des durch den Bau der Koralmbahn neu entstandenen Kreisverkehrs. Die Heiligengraber Straße ist laut Stefan Golautschnig, Verkehrsreferent der BH Völkermarkt, aufgrund der Anlagenverhältnisse - zu enge Ein- und Ausfahrtrichter in den Kreuzungsbereichen mit der B81 und der B80a sowie der danach geringen Fahrbahnbreiten - nicht für den vermehrten Durchzugsverkehr ausgelegt.