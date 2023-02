Zum Stichtag 1. Jänner 2023 lebten 42.066 Menschen in Völkermarkt. Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria verzeichnet der Bezirk einen Bevölkerungszuwachs von 0,38 Prozent (plus 161 Personen) im Vergleich zu Jahresbeginn 2022. In zehn von 13 Gemeinden des Bezirkes Völkermarkt stieg die Einwohnerzahl zwischen 0,05 und 1,54 Prozent an.