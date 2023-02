Am Dienstag kam es auf der Lippitzbach Straße (B 80a) zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Bosnier lenkte seinen PKW auf der von Bleiburg in Richtung Ruden. Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße von Rinkenberg kommend in Richtung B 80a. Er bog laut Polizei anschließend vermutlich, ohne auf den Vorrang zu achten, in die B 80a ein und kollidierte infolge mit dem Fahrzeug des Bosniers.

In den Acker geschleudert

Beide Fahrzeuge wurden in den angrenzenden Acker geschleudert und kamen dort total beschädigt zum Stillstand. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und wurden nach Erstversorgung vom Notarzt vor Ort ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Die Feuerwehren FF Rinkenberg, FF Replach und FF Ruden sowie der Rettungshubschrauber C11 waren im Einsatz.