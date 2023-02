In den vergangenen Wochen suchte das Gourmetmagazin "Falstaff" die beliebtesten Krapfenbäcker Österreichs. Zehn Bäckereien waren pro Bundesland nominiert. Für sie konnte man bis zum 7. Februar seine Stimme abgeben.

Nach dem Auszählen der Stimmen steht nun fest: Die Bäckerei Haimburger von Franz Haimburger mit Sitz und Produktion in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom und Filialen in Bleiburg/Pliberk und am Klopeiner See erreichte den sechsten Platz. Den Kärnten-Sieg holte sich auch heuer wieder die Bäckerei Gregori in Gödersdorf, Region Villach.

Ein Betrieb mit Tradition

"Es ist eine große Ehre und Auszeichnung für uns überhaupt von dem Magazin nominiert worden zu sein", sagt Bäckermeister Franz Haimburger. Seit über 90 Jahren werden Brotlaibe, Semmel, Krapfen und viele weitere Backwaren in der Bäckerei in die Glut geschoben. Wichtig dabei sei das Familienrezept, das stetig angepasst werde, aber im Kern gleich bleibe.

Mit der Kutsche wurde zu Beginn das Gebäck ausgeliefert © KK

"Ich denke, wir zeichnen uns durch unsere Qualität, Frische und Vielfalt aus. Bei uns gibt es zehn verschiedene Krapfenspezialitäten, gefüllt mit Schokolade, Vanille, Erdbeere, Äpfel und sogar einen Kiki-Kogelnik-Kulturkrapfen", sagt der Bäckermeister.