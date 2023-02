Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigt jetzt, dass die 62 Jahre alte Frau mit einem stumpfen Gegenstand massiv verletzt worden sei. Sowohl im Kopfbereich als auch am Oberkörper wurden Verletzungen festgestellt. Einen Tatverdächtigen gebe es derzeit noch nicht, es werde aber wegen Mordverdachts ermittelt.

Derzeit geht die Staatsanwaltschaft Klagenfurt davon aus, dass das Opfer vor der Aufbahrungshalle in diesem Zustand einfach liegen gelassen wurde. In weiterer Folge sei sie erfroren.

Wie berichtet, fand eine Schülerin Mittwochfrüh auf dem Weg zum Unterricht die Tote vor der Aufbahrungshalle in Edling in der Gemeinde Eberndorf und alarmierte ihre Eltern. Noch am Donnerstag waren Suchhunde und Spurensicherer vor Ort. Fündig wurden sie im Bereich des Friedhofes.